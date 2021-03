live Cagliari, fra poco la conferenza stampa di Leonardo Semplici

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Un pareggio importantissimo per il Cagliari. La truppa rossoblu ha trovato un 2-2 prezioso per la classifica e per il morale sul campo della Sampdoria. Fra pochi istanti il tecnico Leonardo Semplici analizzerà il match del "Ferraris" in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.