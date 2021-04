live Coronavirus, De Rossi negativo dopo 37 giorni. Vaccini: superata quota 18 milioni

vedi letture

10.43 - Superata quota 18 milioni di vaccini in Italia - Sono 18.091.401 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'89,3% del totale di quelle consegnate, pari a 20.263.020: nel dettaglio 13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.966.000 Moderna, 4.694.980 Vaxzevria (AstraZeneca) e 179.800 Janssen (J&J). Le somministrazioni hanno riguardato 10.388.313 donne e 7.703.088 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.309.781. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato. Le dosi sono state somministrate a 5.820.776 over 80, 2.509.469 soggetti fragili e caregiver, 3.192.160 operatori sanitari e sociosanitari, 873.600 unità del personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 641.951 ospiti di strutture residenziali, 2.526.711 della fascia 70-79 anni, 725.109 della fascia 60-69 anni, 1.150.932 unità di personale scolastico, 316.005 del comparto Difesa e sicurezza; la voce 'altro' comprende 334.688 persone.

MARTEDÌ 27 APRILE

23.10 - Draghi: "Ora dobbiamo riparare i danni della pandemia" - Il premier Mario Draghi oggi ha illustrato il Recovery plan nell'Aula della Camera: "Il Recovery ha 3 obiettivi: il primo con un orizzonte ravvicinato è riparare i danni della pandemia, che ci ha colpito più dei nostri vicini europei, il pil caduto è dell' 8,7 %, i giovani e le donne hanno sofferto di più il calo dell'occupazione. Le misure di sostegno hanno attutito l'impatto sociale ma questo si è sentito sulle fasce più deboli".

22.07 - USA distribuiranno 60 milioni di dosi AstraZeneca - Andy Slavitt, uno dei dirigenti della task force della Casa Bianca contro la pandemia, ha twittato: "Gli USA distribuiranno 60 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca ad altri Paesi non appena diventeranno disponibili".

20.45 - I numeri della campagna vaccinale in Italia - Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 17.751.562. Di cui prime dosi: 12.536.103. Di cui seconde dosi: 5.215.459. Dosi disponibili ma non ancora somministrate: 2.128.478

18.58 - Protezione Civile, il bollettino: 8.444 nuovi contagiati (-8400 positivi rispetto a ieri). 301 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 145.819 tamponi e individuati 8.444 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 452.812, 8400 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 301 persone affette da Coronavirus per un totale di 119.539 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 452.812 (-8400)

Deceduti: 119.539 (+301)

Dimessi/Guariti: 3.398.763 (+16.539)

Ricoverati: 23.484 (-40) di cui in Terapia Intensiva: 2.849 (-13)

Tamponi: 57.271.836 (+145.819)

Totale casi: 3.971.114 (+8.444, +0,21%)

18.34 - De Rossi, fine dell'incubo: dopo 37 giorni è tornato negativo al Covid - Fine dell'incubo, Daniele De Rossi può tornare a sorridere. L'ex centrocampista della Roma è finalmente tornato negativo al Covid. Dopo aver contratto il virus durante il ritiro della nazionale azzurra, il neo membro dello staff tecnico di Mancini era stato costretto lo scorso 7 aprile anche al ricovero all'ospedale Lazzaro Spallanzani per una polmonite interstiziale bilaterale, presa in fase iniziale. De Rossi, dunque, è tornato a casa come raccontato da sua moglie Sarah Felberbaum su Instagram. “Trentasette giorni dopo”, ha scritto l’attrice accompagnando il post con una foto assieme all'ex giocatore.

16.23 - Gravina: "Chiesta la riapertura degli stadi per maggio. Ipotesi pubblico in Coppa Italia" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel suo intervento post Consiglio Federale, ha parlato anche delle possibili riaperture degli stadi per il finale di stagione: "Abbiamo presentato la richiesta di apertura a una parte di pubblico per eventi importanti anche nei mesi di maggio come la Coppa Italia”. Clicca qui per leggere tutte le parole di Gravina.

13.56 - L'Italia riapre, da oggi 15 Regioni in zona gialla: cosa cambia per sport e palestre - Da oggi - lunedì 26 aprile - l'Italia riapre. Ripartono le attività all'aperto, dallo spettacolo alla ristorazione. Ma con il coprifuoco alle 22. Gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse. Dal 15 maggio riprendono a funzionare stabilimenti balneari e piscine scoperte. Il 1° giugno tocca alle palestre anche al chiuso, a luglio via libera anche alle Fiere. Per spostarsi tra le Regioni arriva un "pass", sul modello del 'green pass" europeo. Clicca qui per leggere la news completa.

13.40 - Secondo test pilota a Wembley: 8000 tifosi in Carabao Cup. Obiettivo riapertura da metà maggio - Dopo i 4000 tifosi ammessi allo stadio di Wembley per le semifinali di FA Cup, altra giornata a suo modo storica nell'impianto di gioco londinese. L'English Football League infatti ha concesso l'ingresso a ben 8000 tifosi durante la finale di Coppa di Lega-Carabao Cup tra City e Tottenham (vinta ieri 1-0 dal City), come seconda tappa di un test pilota (un totale di nove eventi, calcistici e non solo, che si terranno tra il 17 aprile al 3 maggio) che ha come obiettivo il ritorno alle gare con il pubblico sugli spalti da metà maggio in poi.

11.35 - Euro 2020, Calcagno: "Vaccinare giocatori che vi partecipano" - "Spero che i calciatori che parteciperanno agli Europei siano vaccinati; e che tutti lo siano per la nuova stagione, così che si possa lavorare in sicurezza". Così il presidente dell'Associazione calciatori Umberto Calcagno, a Radio anch'io sport

11.27 - I nuovi colori delle Regioni - L'Italia cambia di nuovo colore. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che monitora l'andamento dei contagi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze in vigore da oggi. In zona rossa resta solo la Sardegna mentre 5 Regioni (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta) sono in arancione. In giallo tutte le altre. A passare in zona gialla e quindi a vedere un allentamento delle misure restrittive sono Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, e Veneto.

10.25 - Il punto sulle vaccinazioni in Italia - Sono 17.751.562 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’89,3 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 19.880.040 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 4.550.800 di AstraZeneca, 1.727.200 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 5.215.459 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. I dati sono riportati nel bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid, aggiornato alle 6.10 di lunedì 26 aprile. La somministrazione ha riguardato 10.206.439 donne e 7.545.123 uomini.

LUNEDÌ 26 APRILE