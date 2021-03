live Coronavirus, Lazio-Torino: cosa succede ora? Tutte le possibilità dopo il mancato rinvio

vedi letture

21.11 - Lazio-Torino, cosa succede ora? Dal rinvio all'iter di Juve-Napoli, tutte le possibilità - Lazio-Torino non si è giocata, nonostante il mancato rinvio da parte della Lega Calcio. Cosa succederà, però, adesso? E come verrà risolta la questione, anche considerando il precedente di Juventus-Napoli? Clicca qui per leggere la news completa.

19.31 - Ufficiale: Lazio-Torino non si gioca. L'arbitro Piccinini ha deciso dopo i 45' di attesa - Non erano attese sorprese vista la situazione, ma adesso c’è anche l’ufficialità. Lazio-Torino non si giocherà. La gara era prevista per le 18.30, ma già dalle ore precedenti era chiaro come la partita non si sarebbe disputata visto che i granata erano rimasti a Torino. Nel pomeriggio la Lega, con un Consiglio straordinario, aveva comunicato il non rinvio del match e proprio per questo motivo la Lazio si è regolarmente presentata allo stadio Olimpico, così come l’arbitro Piccinini e la sua squadra. Adesso, trascorsi i 45 minuti previsti dal regolamento, lo stesso Piccinini ha comunicato ufficialmente l’impossibilità di disputare la sfida a causa della mancata presentazione del Torino.

19.08 - Samp, un nuovo positivo nel "Gruppo Squadra' - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria informa che nell'ultimo giro di tamponi è risultato positivo un membro del Gruppo Squadra blucerchiato, a poco più di ventiquattrore dalla disputa del derby contro il Genoa (è programmato per domani, ore 20.45): "L’U.C. Sampdoria informa che dai referti del tampone naso-faringeo eseguito nella giornata odierna ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ è emerso un caso di positività al Coronavirus-COVID-19. In ossequio alla normativa e al protocollo vigenti, lo stesso ‘Gruppo Squadra’ è stato posto in isolamento fiduciario. Nella serata odierna, entro dunque le 24 ore precedenti il calcio d’inizio della gara Genoa-Sampdoria di domani, mercoledì, sarà eseguito un nuovo tampone naso-faringeo a tutti i componenti del ‘Gruppo Squadra’ al fine di ottenere i relativi risultati entro il termine di 4 ore dal fischio d’inizio come previsto dal vigente protocollo. La società informa inoltre di aver dato comunicazione di quanto precede alla competente Autorità Sanitaria Locale".

17.54 - Protezione Civile, il bollettino: 17.083 nuovi contagiati (+6.663 positivi rispetto a ieri). 343 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 170.633 tamponi e individuati 13.114 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 430.996, 6.663 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 343 persone affette da Coronavirus per un totale di 98.288 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 430.996 (+6.663)

• Deceduti: 98.288 (+343)

• Dimessi/Guariti: 2.426.150 (+10.057)

• Ricoverati: 21.897 (+496)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.327 (+38)

• Tamponi: 40.639.503 (+335.983)

Totale casi: 2.955.434 (+17.083, +0,58%)

17.40 - Niente rinvio per Lazio-Torino, Cairo duro: "La decisione della Lega si commenta da sola" - La decisione della Lega di non rinviare Lazio-Torino, in programma oggi pomeriggio, "si commenta da sola". Al telefono con l'ANSA il presidente granata Urbano Cairo è amareggiato nel commentare la scelta del Consiglio dei club di A. "Io non credo - aggiunge - che il calendario del campionato di serie A si difenda ignorando le realtà oggettive".

17.05 - Lazio-Torino, ora è braccio di ferro tra Lega Serie A e FIGC: le due posizioni sono diverse - Gazzetta.it spiega i motivi che hanno spinto quest'oggi la Lega Serie A, nel corso del suo Consiglio di Lega straordinario, a non rinviare Lazio-Torino, gara in programma per quest'oggi alle 18.30 ma che non andrà in scena perché il Torino non sarà all'Olimpico di Roma su disposizione dell'Asl di competenza. Per la Lega avallare la richiesta di rinvio farebbe saltare definitivamente la diga del protocollo, rompendo l’argine il campionato rischierebbe di deragliare. Di posizione diversa la FIGC, che stamattina tramite il presidente Gravina ha parlato di oggettiva impossibilità a disputarla. Per Gravina il caso Torino è molto diverso da quello Napoli perché in questa situazione è stata individuata con certezza la disposizione dell'Asl di Torino che non è arrivata nelle ore precedenti alla partita, ma era nota e manifesta già da una settimana. Il Torino, negativo all'ultimo giro di tamponi (per la seconda volta consecutiva), potrà tornare ad allenarsi a partire dalla giornata di domani.

15.21 - Il Consiglio di Lega ha ribadito di non voler rinviare Lazio-Torino - Lazio-Torino di questa sera non verrà rinviata. Il Consiglio di Lega straordinario convocato questo pomeriggio ha ribadito l'intenzione di non rinviare il match questa sera. A questo punto, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo all'Olimpico mentre il Torino - bloccato dall'Asl - non sarà a Roma per il match.

12.29 - Torino: tamponi tutti negativi - Giro di tamponi in casa Torino e esito negativo per tutto il gruppo squadra. Buone notizie dunque per i granata che non cambia però lo stato dei fatti in vista della gara contro la Lazio, visto che la formazione di Nicola non partirà per la Capitale seguendo le disposizioni della Asl di Torino.

12.10 - Lazio-Torino, Gravina: "Oggettiva impossibilità a disputarla" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della gara tra Lazio e Torino che non verrà rinviata ma che non verrà neanche disputata, visto che la Asl non farà partire i granata per la Capitale: "Da questa situazione ne usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che regolamenta il rapporto legato alla competizione sportiva. Poi c'è anche un altro principio, quello della tutela della salute che è nella competenza delle singole Asl. Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla Asl. La Lega dovrà fare una riflessione molto approfondita pensando al calendario, visto che è particolarmente intasato".

10.51 - La Lega non rinvierà Lazio-Torino - La Lega Serie A non rinvierà Lazio-Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club granata avrebbe infatti già usufruito del bonus per lo slittamento di una gara in questa stagione e non ci sono gli estremi per un altro rinvio.

Entro le 12 di oggi sono attesi i risultati dei tamponi dei giocatori ma a prescindere dall'esito il Toro non partirà per Roma e non scenderà in campo, visto che l'Asl 1 di Torino ha previsto l'isolamento domiciliare per tutto il gruppo squadra. I sette giorni scadranno alle 23.59 di questa sera e ci sarebbe anche una mail del direttore della prevenzione sanitaria rivolta al presidente Dal Pino che spiega questa scadenza.

MARTEDÌ 2 MARZO

23.15 - Lazio-Torino: non ci sarà rinvio. Tutte le ultime - Lazio-Torino finirà per essere l'esatta ripetizione di Juventus-Napoli dello scorso ottobre: secondo quanto da noi raccolto, la Lega Serie A ha fatto sapere che non predisporrà il rinvio della gara, esattamente come fatto in occasione della sfida tra bianconeri e azzurri, con conseguente 3-0 a tavolino in favore della Lazio, visto che i granata saranno impossibilitati a presentarsi all'Olimpico di Roma dalla quarantena imposta dall'ASL (il club conta ben 15 positivi al Covid-19 riscontrati nelle ultime settimane) mentre i biancocelesti saranno regolarmente allo stadio. Esattamente come accaduto con il club di De Laurentiis, quello di Cairo ricorrerà contro la decisione, perché "obbligato" dall'autorità medica a non poter presenziare all'evento e, a meno di sorprese, lo vincerà, obbligando così la Lega a riprogrammare la sfida.

22.23 - Lazio-Torino: no biancoceleste alla disputa di mercoledì - Continua ad essere senza soluzione la diatriba riguardante la disputa di Lazio-Torino, sfida in programma domani alle 18.30 che difficilmente potrà essere giocata, visto che i granata hanno l'obbligo della quarantena fino alle 23.59 proprio di domani a causa dei 15 casi di positività al Covid-19 che fanno della squadra di Nicola un vero e proprio focolaio, peraltro con casi di "variante inglese". Stando a quanto da noi raccolto, l'ipotesi di uno spostamento a mercoledì della sfida non è nemmeno contemplata dalla società biancoceleste: sabato infatti c'è la sfida alla Juventus e Simone Inzaghi vuole avere lo stesso tempo del collega Pirlo per preparare la gara.

21.38 - Lazio-Torino, tutte le ultime - Aumentano le possibilità che la decisione della Lega Serie A sul rinvio di Lazio-Torino slitti a domani, proprio il giorno in cui si dovrebbe giocare la sfida all'Olimpico di Roma. I granata sono in attesa dei risultati dei tamponi cui si sono sottoposti in giornata e non sono partiti per la Capitale, anche perché l'ASL cittadina ha ribadito la quarantena della squadra fino a martedì alle 23.59. Ora si aprono più ipotesi: la Lega potrebbe non rinviare la gara, a rischio di ripetere l'episodio di Juventus-Napoli; concedere lo slittamento di 24 ore, con i granata che salvo nuovi positivi potrebbero presentarsi a Roma; optare per il rinvio alla prima data utile, che al momento sarebbe il 7 aprile.

20.34 - Emergenza Cavese: salgono a 25 i positivi in squadra - Non accenna a diminuire il numero di positivi in casa Cavese. Il club campano pochi minuti fa ha diramato la seguente nota ufficiale: "La Cavese 1919 comunica che, dagli accertamenti sanitari effettuati oggi e previsti dal Protocollo FIGC, sono emerse altre due positività al Covid-19 tra i calciatori facenti parte della prima squadra. I due tesserati, già in isolamento fiduciario, sono seguiti dallo staff sanitario".

19.27 - Comunicato del Torino - Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino rende noto il programma di lavoro di oggi, ancora una volta individuale. Nel pomeriggio anche l'atteso giro di tamponi: "Lavoro individuale per il Torino, per i calciatori a disposizione del tecnico Davide Nicola, con programma aerobico ed esercitazioni sulla parte atletica, in campo. Nel pomeriggio, come da richiesta dell’Autorita’ sanitaria locale, sessione con tampone molecolare per tutto il gruppo squadra".

17.55 - Nuovo caso in casa Juventus - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus comunica di aver riscontrato una nuova positività all'interno del gruppo di lavoro di Andrea Pirlo. Non si tratta però di un calciatore: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".

17.37 - I numeri di oggi sulla pandemia - Sono stati effettuati 170.633 tamponi e individuati 13.114 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 424.333, 1.966 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 246 persone affette da Coronavirus per un totale di 97.945 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 424.333 (+1.966)

• Deceduti: 97.945 (+246)

• Dimessi/Guariti: 2.416.093 (+10.894)

• Ricoverati: 21.401 (+532)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.289 (+58)

• Tamponi: 40.303.520 (+170.633)

Totale casi: 2.938.371 (+13.114, +0,45%)

15.55 - Lazio-Torino verso il rinvio: la Lega tiene aperta l'ipotesi di giocarla mercoledì - Piccola speranza da parte della Lega Serie A che la partita tra Lazio e Torino possa essere giocata mercoledì e non martedì. Come noto la quarantena dei granata terminerà alla mezzanotte di domani e per questo appare praticamente impossibile che la sfida possa essere disputata come da programma, visto anche il precedente di Juventus-Napoli. Per questo motivo regge l'ipotesi dello slittamento di 24 ore, anche se la Lazio si vorrebbe opporre e vorrebbe scendere in campo domani.

15.33 - Dal Pino su Lazio-Torino: "Per la Lega si deve giocare, ma c'è il precedente Juve-Napoli" - Dopo la posizione dell'Asl di Torino in merito al possibile rinvio della gara tra Lazio e Torino (in programma domani alle 18.30), arrivano anche le parole del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino: "Il nostro orientamento è sempre quello di giocare, lo abbiamo sempre sostenuto. Abbiamo firmato un protocollo sanitario con il Governo per poter dare continuità al campionato, ma abbiamo bisogno da parte delle Asl di collaborazione costante, cosa che abbiamo sempre avuto - sottolinea Dal Pino a Rai Gr Parlamento -. Per noi la partita si deve giocare, ma se la Asl ha un atteggiamento estremamente duro e restrittivo, dobbiamo valutare sulla base di quella che purtroppo è stata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che su Juventus-Napoli ha creato un precedente di giurisprudenza".

13.20 - L'Asl di Torino: "Granata ancora in quarantena, impossibile riunire la squadra". Si attende la Lega - “Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile”. Così il direttore generale dell’Asl di Torino Carlo Picco, interpellato dall’ANSA sulla possibilità che domani il Torino affronti la Lazio all’Olimpico di Roma. Sul rinvio della partita si attende la decisione della Lega, che al momento sarebbe orientata a confermare la gara delle 18.30, spiega l’ANSA. I giocatori granata con virus restano 8, dopo che gli ultimi tamponi non hanno rilevato nuovi positivi. Nuovi test sono in programma nel pomeriggio.

12.50 - Il Domani - Caso tamponi, la strategia difensiva della Lazio: evitare il coinvolgimento di Lotito - Torna di moda il "caso tamponi" in casa Lazio e la Procura Federale è pronta ad andare avanti con l'inchiesta. Secondo quanto riportato da Il Domani, che ha letto le carte, Claudio Lotito, deferito insieme al club, al respondabile sanitario Ivo Pulcini e al medico sociale Fabio Rodia, dovrà fare un passo indietro e non essere al centro della scena come ama fare di solito, in modo da mettere al riparo la società dal rischio di responsabilità diretta e di esposizione a sanzioni più dure. Il presidente dovrà dunque evitare il coinvolgimento. (Clicca qui per la news completa)

12.36 - Speranza: "La curva risale" - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha introdotto, al ministero, la presentazione del Programma nazionale esiti 2020, evento promosso dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. "Penso che mai come in queste settimane si sia capito quanto valga avere un Servizio sanitario nazionale di qualità e investire su di esso. "La lezione del Covid è che la stagione dei tagli vada chiusa definitivamente e che bisogna proseguire con una grande stagione di investimenti. La curva risale, le prossime settimane non saranno facili. Servono coraggio e decisioni coerenti.

LUNEDÌ 1 MARZO