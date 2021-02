live Milan, Krunic: "Sono pronto, non vedo l'ora di giocare"

Il centrocampista del Milan, Rade Krunicc, parla in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa, valida per il match d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Segui le parole del giocatore rossonero con il live su TMW.

Ore 10.30 inizi la conferenza di Krunic

La Stella Rossa è capolista, ha un cuore italiano, quali sono le difficoltà? "Sono forti, seguo molto il campionato, una bella squadra. Ha un grande passato con il Milan, hanno giocato gare importanti, ma abbiamo fiducia e consapevolezza, dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro La Spezia, speriamo di vincere".

La tua grande occasione in campo? Difficile farsi trovare pronti? "Ogni partita è sempre un'occasione, sto cercando di aspettare il mio turno ed essere pronto quando il mister mi chiama in causa. Sono sempre pronto poi decide l'allenatore. Sono pronto e non vedo l'ora di giocare".

Giochi meglio in mediana o sulla linea di trequarti? "Pure il mister lo sa che il mio ruolo naturale è la mezzala, noi non giochiamo con questo modulo però dipende dalle partite. In alcune gare posso dare molto sulla trequarti e in altre come mediano o esterno, penso che dipende molto dalla partita".

Come sta la squadra? Vi siete confrontati dopo La Spezia? "Stiamo bene, io sto bene, non ci serve confusione dopo la sconfitta, il problema è come abbiamo perso. Non siamo stati noi, non è il vero Milan. Abbiamo parlato e già domani abbiamo un'opportunità di riscattarci. Giochiamo ogni tre giorni, e dopo questa sconfitta voltiamo pagina e guardiamo avanti".

Sei tifoso della Stella Rossa, com'è giocare contro di loro? "Da bambino tifavo la Stella Rossa, non l'ho mai nascosto. Ma sono un grande professionista e sono felice di giocare al Maracana, sono emozionato e felice ma anche un professionista e ora gioca con il Milan. E' la mia seconda casa e ho sempre sognato di giocare con il Milan".

10.42 Termina la conferenza di Krunic