Milan, Meitè: "E' una grande occasione per la mia carriera"

Soualiho Meitè tra poco in conferenza stampa. Il centrocampista ex Torino, acquistato la settimana scorsa dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, parla a breve dal centro sportivo di Milanello. Segui il live su Tmw.

Ore 14.00 inizia la conferenza di Meitè

Ti senti centrocampista difensivo o a tutto tondo? "Entrambe le cose, bisogna saper difender e attaccare, mi piace molto giocare cosi, sono grosso con il fisico però mi piace tanto toccare la palla"

Buon esordio a Cagliari? "Ho sentito subito la compattezza del gruppo, parliamo tanto e mi è piaciuto tanto. A Cagliari è stato bello l'ingresso in campo".

Momento più bello della carriera? "Ci sono tanti giocatori forti, qui primi in classifica con Ibra che a 40 anni che fa ancora queste cose, io che sono giovane devo fare molto di più"

Occasione della vita? "Non so della mia vita, ma sicuramente importante che può cambiare la mia carriera. Il Milan è una grande squadra e se faccio bene qui cambio la mia persona e il mio modo d'essere, saranno 4 mesi importanti".

Cosa non ha funzionato nelle ultime settimane al Torino? "Al Torino le cose non andavano bene, vincevamo poco. Dal punto di vista mentale non è stato facile".

A chi ti ispiri? "Mi piacciono tanti centrocampisti. Guardo i più forti come Pirlo, Modric e Yaya Touré. Guardo i video per cercare di imparare più cose possibili".

Com'è stato l'impatto con Pioli? "Mi piace molto il suo modo di giocare. Vuole che giochiamo sempre in avanti, è importante per un centrocampista come me".

Come mai hai scelto il numero 18? "Quando ho iniziato in prima squadra era il mio primo numero, quindi l'ho scelto ancora visto che mi aveva portato bene".

Tu conoscevi già bene Kessie... "E' importante conoscere uno come Franck che mi aiuterà ad inserirmi al meglio".

Cosa pensi del gruppo rossonero? "La prima cosa che ho sentito quando sono arrivato è la compattezza del gruppo. Mi sono sentito subito dentro la squadra. Con un gruppo così si possono fare grandi cose".

Differenze tra Giampaolo e Pioli? "Non so, sono allenatori diversi, allenano in maniera diversa e hanno visione diverse, le cose con Pioli vanno bene mentre con Giampaolo male".

Vuoi prenderti il posto da titolare? "Credo in me, il calcio è uno sport di concorrenza. Sono qui per provare ad essere titolare".

La tua prima reazione quando hai saputo del Milan? "Ero molto contento, c'erano altre squadre che mi volevano ma appena ho sentito il Milan non ho pensato ad altre squadre".

Quando hai saputo del Milan? "Prima della gara di campionato con il Milan, il mio agente mi ha chiamato per parlare con il Milan. Ero molto felice e ho capito che si poteva fare".

Il compagno che ti ha colpito di più? "Tutti nel primo allenamento, era più tattica che gioco. Tutti giocano bene secondo me"

Tu come Desailly? "Mi fa molto piacere essere accostato a lui, era un grande giocatore. Però Desailly è Desailly, mentre Meitè è Meitè, devo scrivere la mia storia".

Bisogna dare una mano subito? "Siamo primi e dobbiamo rimanere così, devo lavorare e fare di più. Chi è qui ha fatto grandi cose ora tocca a me fare vedere le mie qualità".

Ore 14,17 finisce qui la conferenza di Meitè.