live Milan, Pioli: "Ibra domani non ci sarà. Società pronta sul mercato"

vedi letture

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parlerà alla vigilia della sfida contro la Juventus dalla sala conferenze di Milanello. L'allenatore rossonero farà il punto sugli infortunati e introdurrà i temi della super sfida contro i bianconeri in programma domani sera a San Siro. Segui il live su TMW.

Ore 14.00 inizia la conferenza di Stefano Pioli

Che Juve si aspetta? “Mi aspetto una squadra in crescita, ha dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta perdere qualcosina ma è una squadra forte, ben messa in campo, difficile da prendere perché hanno ottimi palleggiatori. Dobbiamo affrontarli in modo lucido dal punto di vista tattico, ma affronterà un Milan forte”.

Quali dei record del Milan sente di più? “Sono dati importanti che testimoniano la qualità del nostro lavoro ma non deve cambiare i nostri obiettivi. Domani non dobbiamo distrarci”.

Come vive la vigilia di Milan-Juve? “Rimane Milan-Juve per la storia e il blasone dei due club, per l’importanza e il numero dei tifosi, lo sappiamo che si tratta di una gara importante. Ma siamo alla 15esima di campionato, la nostra è una maratona, non è una gara decisiva ma una gara importante. Loro stanno bene ma anche noi lo siamo, vogliamo giocare bene”.

Leao, il vice Ibra l’ha trovato in casa? “Ho rimproverato Ibra per aver messo l’immagine sui social ma non sarà della partita domani. Leao sta crescendo tanto ma non ha le stesse caratteristiche e dobbiamo sfruttarle nel modo giusto. C’è volontà di crescere e migliorare giorno per giorno”.

Occasione per dimostrare il valore? "Ogni gara lo è, dobbiamo solo pensare alla partita. Gli avversari sono di qualità ed esperienza".

Cambiata la gerarchia del campionato? "Per noi si, abbiamo fatto 17 punti in più rispetto all'anno scorso. La strada è quella giusta ma non possiamo parlare di partita decisiva alla 15esima, noi affrontiamo tutte le gare come partita decisiva. Sarà una gara importante".

Le fa effetto questa dimensione di uomo copertina? "La cosa che mi gratifica è il riconoscimento del club nei miei confronti e dello staff per il lavoro che svolgo. Lo vivo con molto equilibrio e attenzione".

Saresti contento di un pareggio con la Juve? "Se tu approcci alla gara pensando al pareggio è la strada più vicina alla sconfitta. Ce la giochiamo, ci prepariamo per cercare di vincere. Sono contento se i ragazzi danno il massimo".

Giocate dopo l'Inter, dal punto di vista psicologico influisce? "Non influisce, noi prepariamo la partita al di là degli avversari, poi la classifica è presto per guardarla".

Il centrocampo è in emergenza, Krunic o altre soluzioni? "Sempre, si prepara la strategia iniziale poi c'è sempre un piano B se le cose non vanno".

Siete la squadra più forte in Italia? "Fino ad oggi è così, i numeri dicono questo, sono d'accordo con quello che ha detto Kjaer. Dopo la partita con il Benevento ci sta dire che siamo i più forti, ce la giochiamo fino alla fine".

Mercato? "La società sa che ci sarà la possibilità ci faremo trovare pronto".

Conti è sul mercato? "Nessuno sul mercato. Giocatore affidabile, le gerarchie sono cambiate ma il calcio dimostra continuamente che cambiano facilmente a seconda delle prestazioni".

Scudetto? "Dobbiamo continuare in questo modo, proseguire con questa attenzione e qualità, serve intensità e qualità".

Krunic come lo vede? "E' la squadra che deve stare bene in campo, Krunic sta con noi per merito e caratteristiche, non gli dirò nulla di particolare, ma solo di avere attenzione".

Che tipo di approccio vuole vedere con la Juve? "A Benevento mi aspettavo un inizio così così, avevamo bisogno di riposare e nella prima partita dell'anno puoi pagare un pò. Poi ci siamo sciolti e domani staremo meglio dal punto di vista mentale e fisico rispetto al Benevento. sarà una gara da leggere, quando pressare o far giocare l'avversario. L'aspetto più importante è la lucidità".

La sua esperienza alla Juve? "Ero diciottenne, sono entrato in uno spogliatoio di grandi uomini che mi hanno insegnato tanto. Scirea, Tardelli, Paolo Rossi, ne sono uscito più adulto e maturo, con insegnamenti importanti per la crescita professionale".

Ore 14.23 finisce la conferenza di mister Pioli