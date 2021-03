Lo speaker del Porto vergognoso: "Battuti i ladri d'Italia e quel maiale di CR7"

vedi letture

È polemica in Portogallo per le uscite social di Fernando Saul, speaker ufficiale del Porto allo stadio Dragao e responsabile per i rapporti con i tifosi del club lusitano. Non nuovo a uscite abbastanza discutibili sui social, Saul ha infatti attaccato la Juve e Cristiano Ronaldo nelle sue storie Instagram: “Abbiamo vendicato Basilea (dove la Juve battè il Porto in finale di Coppa delle Coppe nel 1984, ndr) contro i ladri italiani, e quello che quel maiale di Ronaldo ha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto. Ora aspetto il video di Dolores (la madre di CR7, ndr) e degli altri sdentati della famiglia”.