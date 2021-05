Marani: "Inter, Conte ha ragione: ha diritto di guidare una squadra top"

Dalle colonne di Tuttosport, il giornalista Matteo Marani ha parlato dell'Inter e di Antonio Conte: "Assieme ai mille tifosi di San Siro, l’Inter festeggerà oggi il trofeo del campionato, oltre quattromila giorni dopo l’ultima volta con José Mourinho (...). Ma la notizia più importante per l’Inter rimane quella della settimana, ossia il finanziamento di 275 milioni in arrivo da Oaktree a Great Horizon, a sua volta controllante del club della famiglia Suning (68,5%). Questo consentirà all’Inter di tamponare una situazione finanziaria ormai pesante, al tempo stesso consentirà al fondo californiano di sbarcare nel calcio italiano, dopo diversi assaggi nello sport professionistico (...). In questo quadro Antonio Conte resterà? E' logicamente la domanda che si fanno i tifosi, preoccupati di perdere oggi l’allenatore che li ha riportati a vincere e con il quale si può pensare a un ciclo (...). Ha ragione, dunque ha diritto di guidare una squadra top. Necessiterà una soluzione di bilanciamento: sacrifici mirati e sopportabili, per inseguire il bis in campionato e un passaggio di turno in Champions".