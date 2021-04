Marani: "Sarri ottima scelta per la Roma, ma vorrà garanzie. Dal centravanti al centrocampo"

Dagli studi di Sky, Matteo Marani ha commentato il probabile avvicendamento sulla panchina della Roma, con Paulo Fonseca che salvo sorprese saluterà, a maggior ragione dopo il 6-2: “Se Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Roma sarà un'ottima scelta. Ma è chiaro che vorrà delle garanzie, anche perché se arriva Sarri le aspettative si alzano, vorrà delle garanzie quindi un portiere competitivo, un centravanti per il dopo Dzeko e magari un centrocampista perché non può girare tutto attorno a Veretout. Detto ciò, io vorrei capire il piano futuro della Roma perché deve fare i calcoli con le entrate. Se la Roma esce la prospettiva dei 70 milioni di euro provenienti grazie alla qualificazione in Champions (50 milioni) e la vittoria dell'Europa League (altri 20) se ne vanno in fumo".