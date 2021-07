Marocchi: "Allegri dovrà partire forte. Dybala-Ronaldo in campo a prescindere dal gioco"

Ospite degli studi di SkySport Giancarlo Marocchi, ha commentato il nuovo calendario di Serie A: “Allegri se ne farà una ragione. Se non riuscirà a sistemare bene Dybala e Ronaldo li metterà comunque in campo. Se non riuscirà a far tornare i conti con il gioco lo farà con la classifica. Per un allenatore alla fine sono questi ad essere importanti perché deve partire forte"