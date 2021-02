Marocchi: "La Juventus senza Morata non può giocare a calcio. Serve un centravanti"

L'ex centrocampista della Juventus, Giancarlo Marocchi, ha parlato della situazione dei bianconeri senza un centravanti di spessore. "Non può giocare a calcio se non ha Morata. Nonostante tutta la qualità che ha, con Kulusevski, Dybala, Chiesa, tu qualcosa fai. Ma se non hai un punto di riferimento in avanti non ce la fai. Quando i difensori devono giocare palla lunga non trovano nessuno ed è difficile per tutti negli spazi stretti".