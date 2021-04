Materazzi esalta Gattuso: "Il suo Napoli gioca il miglior calcio d'Italia"

"Come vedo Gattuso alla guida del Napoli? Come sempre, come il solito e vero Rino". Marco Materazzi, intervistato da Il Mattino, parla così del suo amico Gattuso: "Nonostante tutti i problemi che ha avuto in questi due anni ha rilanciato la squadra in un momento difficilissimo. Il Napoli è la squadra che gioca il calcio migliore di tutto il campionato. Gioca con personalità e fa dimenticare le assenze che ci sono state quest'anno. La squadra di Gattuso è stata falcidiata dagli infortuni. Praticamente è come se i due attaccanti non li avesse mai avuti. Giocare con o senza Osimhen e Mertens direi che fa abbastanza la differenza. Per non parlare di e Koulibaly che tra Covid e infortuni è stato fuori un bel po'".