Mediaset denuncia Maurizio Pistocchi dopo l'intervista al Corriere della Sera

Denuncia in arrivo per Maurizio Pistocchi da parte di Mediaset. Come riporta il Corriere della Sera nella sua versione online tale decisione dopo che il giornalista in un’intervista concessa al medesimo giornale aveva formulato accuse nei confronti dell’azienda considerate da Cologno Monzese «gravi, false e diffamatorie». In particolare, Mediaset con una nota smentisce l’esistenza di «presunte pressioni esterne e veti per ottenere il suo allontanamento» e annuncia di aver «dato mandato ai propri legali di tutelare la propria immagine nelle competenti sedi giudiziarie».