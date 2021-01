Meno due a Sampdoria-Juventus. Ranieri ritrova Colley in difesa: il report del club

Meno due a Sampdoria-Juventus. Nel corso della mattinata Claudio Ranieri - riporta la nota del club - ha riunito la squadra per una sessione video, a cui ha fatto seguito un allenamento rigenerativo sul sintetico di Bogliasco: dopo il riscaldamento, torello ed esercitazione tecnica. Omar Colley è tornato con i compagni. Per Lorenzo Tonelli, invece, sessione individuale in palestra e sul campo. Manolo Gabbiadini ha portato avanti il suo percorso di recupero agonistico con un lavoro specifico di potenziamento sulla sabbia. Domani, venerdì, altro mattutino in agenda.