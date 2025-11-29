Milan-Lazio 1-0: il tabellino della gara
Ecco dì seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (20' st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku (37' st Ricci), Leao. Allenatore: Allegri
Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini (40' st Tavares): Guendouzi, Basic (40' st Noslin), Vecino (17' st Dele-Bashiru), Isaksen (25' st Pedro), Dia (17' st Castellanos), Zaccagni. Allenatore: Sarri
Arbitro: Collu
Marcatori: 7' st Leao (M)
Ammoniti: Tomori (M), Pellegrini (L), Gabbia (M), Romagnoli (L), Ricci (M), Zaccagni (L)
