Milan, Romagnoli e Bennacer in gruppo: personalizzato per Calabria

Altre buone notizie per Stefano Pioli in vista della gara di giovedì contro il Manchester United. Oltre a Zlatan Ibrahimovic anche Alessio Romagnoli e Ismail Bennacer hanno infatti svolto l'intero allenamento in gruppo ed sono quindi recuperati per la sfida ai Red Devils per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ok anche Simon Kjaer, mentre Calabria ha lavorato a parte e cercherà di stringere i denti. Mario Mandzukic tornerà invece a disposizione dopo la sosta.