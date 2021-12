Milan subito in campo dopo il Genoa: seduta sotto gli occhi del campione olimpico Fausto Desalu

Allenamento mattutino per il Milan in vista dell'impegno di sabato. Rientrata in nottata da Genova, la squadra di mister Pioli si è ritrovata a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. Presente per seguire la seduta anche Fausto Desalu, campione olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100 maschile e tifoso rossonero.

In palestra, per un lavoro di scarico defaticante, gli undici partenti contro il Genoa. In campo, sul rialzato, gli altri rossoneri i quali - dopo aver effettuato l'attivazione muscolare - hanno iniziato il lavoro con un percorso tecnico seguito da una serie di esercitazioni sul possesso. Terminata la prima parte, il gruppo ha svolto una serie di allunghi sul lato lungo del campo prima di rientrare negli spogliatoi.

Il programma di domani - riporta il sito ufficiale del "Diavolo" - prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14.00 in programma la conferenza stampa pre-partita di Mister Pioli.