Montervino: "Lozano ha fatto cambiare idea a tutta Italia: Gattuso perde l'uomo migliore"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Lozano? Pur di non sentire Gattuso che gli urlava Chucky, avrà pensato: meglio correre. Scherzi a parte, questo ragazzo non si risparmia. In quest'anno ha fatto cambiare l'idea di sé a tutta l'Italia. Gattuso perde l'uomo migliore, quello più spensierato, quello più in forma. E' una pedina fondamentale. Non ci voleva".