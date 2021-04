Moriero: "Gattuso diventerà uno dei migliori. Lui e Conte sono molto simili"

vedi letture

Francesco Moriero, ex attaccante di Inter e Napoli, ha parlato a Tuttosport della prossima sfida di campionato tra le due squadre: "Sarà una bella partita. Gattuso cercherà punti per la Champions e Conte l'ennesimo trionfo. Antonio per me è come un fratello, la nostra forza è che venivamo dalla strada, avevamo fame. Il carattere ha fatto la differenza. Gattuso e Conte sono molto simili come carattere, anche il tecnico del Napoli è un sanguigno come tutti i ragazzi che hanno fatto la gavetta. Diventerà uno dei migliori".