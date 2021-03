Moriero: "Inter difficilissima da battere. Barella? Avrebbe giocato anche nella mia squadra"

vedi letture

Francesco Moriero, ex attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra nel giorno del 113° compleanno del club milanese: "Il mio primo ricordo all'Inter? Quando ho visto Zanetti e ho pensato 'Ma io dove vado'. L'ho visto allenarsi e ho pensato che non avrei mai giocato. Poi lui si è spostato a sinistra e io ho iniziato a trovare spazio. Il gol più bello? Il più emozionante a San Siro contro la Fiorentina su assist di Zamorano di testa. Il più bello invece forse la rovesciata contro il Neuchatel Xamax.

L'Inter di oggi? E' una squadra che non muore mai grazie alla tenacia di Conte. L'inter è una squadra forte, difficile da battere. Mi piace la sua sicurezza, anche in fase di non possesso. Barella? Avrebbe giocato anche nella mia inter. Tecnicamente fortissimo, completo in entrambe le fasi".