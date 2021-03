Napoli-Bologna, i convocati di Gattuso: torna Osimhen. Assenti solo Lozano e Petagna

Attraverso i propri canali ufficiali il Napoli ha diramato la distinta con i convocati di Gennaro Gattuso per la gara contro il Bologna in programma al ‘Maradona’ questa sera alle ore 20.45. Gli unici due assenti, in quanto infortunati, sono Hirving Lozano e Andrea Petagna. Si rivede nell'elenco Victor Osimhen, due settimane dopo il trauma cranico riportato con l'Atalanta. C'è anche Tiemoué Bakayoko, che ieri non si era allenato per un leggero attacco influenzale.

Portieri: Meret, Contini, Ospina

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola, Lobotka

Attaccanti: Osimhen, Mertens, Politano, Insigne, D’Agostino, Cioffi