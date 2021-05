Napoli, Foschi spinge per Gattuso: "Ci sono almeno tre motivi per confermarlo l'anno prossimo"

Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Confermerei Gattuso perché è forte, si è migliorato, ha passato quel primo scoglio dopo le discussioni con De Laurentiis e lui e il presidente si conoscono meglio. Ci sono tanti motivi per cui le parti non devono separarsi. Il Napoli sta giocando un grande calcio, anche grazie ad un centrocampo tra i più forti d'Italia. Non capisco perché dovrebbe andar via Gattuso, non siamo mica a Roma".