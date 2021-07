Napoli, ieri l'agente di Insigne a Castel Volturno. Ma nessun incontro per il capitano

Se da una parte del Centro Sportivo di Castel Volturno il nuovo Napoli di Luciano Spalletti stava effettuando i test atletici di inizio ritiro, da un'altra nella giornata di ieri si è presentato Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. A riportare la notizia è stato il Corriere dello Sport che però parla di una visita legata ad altri assistiti tesserati per il club azzurro e non per il tanto chiacchierato rinnovo del capitano vista, anche, la contemporanea assenza del presidente Aurelio De Laurentiis e del ds Cristiano Giuntoli.

Il tema, però, è e rimane centrale per il futuro del Napoli. Insigne ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e a febbraio 2022 potrà già accordarsi con un'altra società in caso di fumata bianca. Bisogna sbrigarsi.