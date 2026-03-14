Napoli-Lecce 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino di Napoli-Lecce, partita vinta dai partenopei in rimonta per 2-1. Con questo successo la squadra di Antonio Conte si porta a un punto dal Milan secondo e a nove dall'Inter capolista.
NAPOLI - LECCE 2-1
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (27' st Mazzocchi), Anguissa (1' st McTominay), Gilmour, Spinazzola (27' st Miguel Gutierrez); Elmas (1' st De Bruyne), Alisson Santos (40' st Giovane); Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Lukaku. All.: Antonio Conte.
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (34' st Ndaba); Coulibaly (1' st Gandelman), Ramadani, Ngom (40' st Fofana); Pierotti (34' st N'Dri), Stulic (13' st Cheddira), Banda. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski. All.: Eusebio Di Francesco.
Arbitro: Abisso di Palermo.
Marcatori: 3' Siebert (L), 2' st Hojlund (N), 22' st Politano (N)
Ammoniti: Siebert (L)