Napoli, mister Spalletti concede due giorni liberi alla capolista dopo il successo di Firenze

vedi letture

Dopo il successo a Firenze, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri, come riportano i loro canali ufficiali, inizieranno a preparare la sfida di domenica 17 ottobre contro il Torino, in programma allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A (ore 18).