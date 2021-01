Napoli, palestra e terapie per Koulibaly. Demme parzialmente in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra.Successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo ha svolto esercitazione tecnica e seduta tattica per reparti. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

Koulibaly ha fatto terapie, lavoro in palestra e lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit. Demme ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.