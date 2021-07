"Nel nome di Verona", presentata la prima maglia dell'Hellas per la nuova stagione

Immagini, simboli e colori dedicati alla Verona di Dante, del quale ricorre nel 2021 il settecentesimo anniversario della scomparsa. Dante che, fuggiasco dalla sua Firenze, ha trovato ospitalità proprio tra le mura di Verona, accolto dall’abbraccio da una città unica e della Signoria - quella degli Scaligeri - che l'ha dominata per oltre un secolo. Sarà questo il filo conduttore di tutto il percorso che ci porterà a scoprire le nuove divise da gara della squadra di Verona.

A partire dalla 'Home', la prima maglia, quella che più si indossa in casa. E nulla rappresenta meglio casa propria, per i veronesi, delle Arche Scaligere, splendido mausoleo in pieno centro storico che racchiude non solo la storia della città ma anche il suo simbolo più famoso, quello dei Della Scala. Ed è proprio Cangrande Della Scala ad aver accolto Dante tra le mura di Verona, per almeno sette anni tra il 1312 e il 1318: proprio il periodo nel quale è stato composto il Paradiso.