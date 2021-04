Nela e il futuro della Roma: "Prenderei Gasperini per un progetto in stile Atalanta"

Sebino Nela, storico ex Roma, ha parlato del club giallorosso in una breve intervista alla Gazzetta dello Sport: "Occorre sintonia tra l'allenatore e il direttore sportivo, che non deve pensare solo alle plusvalenze ma a fare acquisti funzionali al progetto tecnico. L'esempio è l'Atalanta, che spende decine di milioni meno delle altre e riesce a fare meglio. Quale deve essere il programma? Io prenderei il miglior tecnico in circolazione. Gasperini? Guardiola? Poi spiegherei ai tifosi che sarà un progetto da costruire nel tempo con dei sacrifici e magari un impianto di proprietà. In ogni caso mai perdere la speranza, la Roma potrebbe tornare in Champions anche quest'anno, vincendo l'Europa League ovviamente".