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Nelson Dida e Christian Abbiati si sfidano sul campo della Kings League

Nelson Dida e Christian Abbiati si sfidano sul campo della Kings League
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
Oggi alle 22:05Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Per il matchday di lunedì 20 aprile alla Fonzies Arena di Cologno Monzese

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Per il matchday di lunedì 20 aprile della Kings League Lottomatica.sport Italy due grandi icone del calcio mondiale si sfideranno sul campo della Fonzies Arena di Cologno Monzese. Nelson Dida e Christian Abbiati difenderanno rispettivamente i pali delle due squadre che si affronteranno nel match delle 21:00 della competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué. Nelson Dida, lo storico portiere del Milan e campione del mondo con il Brasile nel 2002, si schiererà con lo Zeta Como, la squadra di Kings League Lottomatica.sport Italy presieduta dal campione del mondo Luca Toni e dallo YouTuber ZW Jackson, con Melissa Satta nel ruolo di vice presidentessa e Cristian Brocchi come coach, in partnership con il Como 1907. Christian Abbiati, primatista tra i portieri rossoneri con 380 presenze e pluricampione d'Italia e d'Europa, scenderà invece in campo per Alpak FC, la squadra guidata dallo streamer Frenezy e legata da una partnership alla Lucchese.

I due grandi portieri scenderanno in campo nella sfida tra Zeta Como e Alpak FC, trasmessa alle 21:00 su Dazn, sui canali ufficiali YouTube, Twitch e TikTok di Kings League Lottomatica.sport Italy e sui canali dei presidenti delle squadre. Oltre alla prestazione tra i pali, i due portieri leggendari saranno protagonisti anche durante i rigori presidenziali, l'iconica regola di Kings League che consente ai presidenti di scendere in campo per calciare un rigore a favore della propria squadra. Dida e Abbiati si troveranno dunque a fronteggiare i tiri dal dischetto, aggiungendo un livello di agonismo e tecnica che richiama i grandi derby del passato. (ANSA).

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