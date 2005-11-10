Ufficiale La neonata Juventus Under 18 ha il suo primo allenatore, è Pietro Panzanaro

Dopo aver dato vita alla selezione U18, l'ultimo step per i giovanissimi bianconeri prima di salire in Primavera, la Juve ha comunicato il nuovo tecnico.

La Juventus ha di recente fondato la squadra Under 18, l'ultimo step per i giovani bianconeri prima di salire in Primavera, e adesso ha anche rotto gli indugi su chi sarà la guida tecnica per la neo-nata selezione.

Il comunicato ufficiale

Si legge, in una nota ufficiale pubblicata sui canali della Vecchia Signora: "La stagione 2026/27 segna una novità importante per il Settore Giovanile bianconero con la nascita della squadra Under 18, un tassello che rende ancora più completo il percorso di crescita dei giovani talenti della Juventus e rafforza la filiera tecnica del Club verso l'Under 20 e la Next Gen. A guidare questa nuova formazione sarà Piero Panzanaro, che ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2028. Per Panzanaro si tratta di un nuovo capitolo all'interno del Club. Entrato a far parte della struttura del settore giovanile bianconero nel 2014, negli anni ha messo la propria competenza al servizio dei nostri giovani con due stagioni da viceallenatore dell’Under 19 e, successivamente, da guida dell’Under 17".

Domani cominciano i lavori

E ancora, prosegue e conclude così la nota: La squadra si ritroverà già nella giornata di domani presso l’Allianz Training Center di Vinovo per sostenere il primo allenamento e dare il via ufficiale ai lavori. Al fianco di mister Panzanaro ci sarà uno staff tecnico formato da: Marco Pecorari (allenatore in seconda), Samuele Callegaro (preparatore atletico), Enrico Vaudagna (allenatore dei portieri). A mister Panzanaro e a tutto il suo staff va il nostro più grande in bocca al lupo per l'inizio di questa nuova avventura!".