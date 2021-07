Nuovo protocollo FIGC, i requisiti per il pubblico. A oggi, 25% capienza e massimo 1000 tifosi

La partecipazione del pubblico, degli spettatori, torna a essere un tema del calcio italiano. Nel nuovo protocollo varato dalla FIGC oggi, infatti, sono previsti i requisiti organizzativi per accogliere i tifosi, nella misura in cui le autorità governative ne consentiranno il rientro. Nello specifico, a livello nazionale, ciascuna società dovrà garantiti alcune prescrizioni minime, tra le quali la prenotazione del posto a sedere, l’obbligo di mascherina, il controllo della temperatura all’accesso un numero adeguato di distributori di gel igienico e di servizi, disponibilità di sufficienti operatori con adeguata formazione. Dovranno essere inoltre previste aree di accesso: allo stato attuale, non è richiesto il Green pass e si fa riferimento a una capienza massima del 25 per cento e comunque nel limite di 1.000 spettatori per gli impianti all’aperto. Da ricordare, sull’argomento, che a decidere saranno eventuali novità normative, per le quali il mondo del calcio è da tempo in pressing sul governo. Il protocollo in versione integrale è consultabile a questo indirizzo web.