Parma battuto ai rigori, per il Napoli c'è il ritorno in Primavera 1

Una gara tiratissima e combattuta sino all'ultimo pallone, nella quale non sono bastati 120 minuti di gioco per decidere il vincitore. L'epilogo ai calci di rigore arride al Napoli che prevale sul Parma per 5-4 a Collecchio nella semifinale che, in ragione della modifica del format della prossima stagione, dà ai campani la promozione diretta alla categoria superiore.

I gialloblù si portano in vantaggio con Napoletano al 18', ma una magia di Labriola su pallonetto a sette minuti dal termine fissa il risultato in parità. Nei supplementari si segnala D'Agostino con una traversa clamorosa dalla distanza. Sono dunque necessari i tiri dal dischetto, tutti realizzati quelli del Napoli, mentre Idasiak neutralizza il tiro di De Rinaldis. Il penalty decisivo, affidato all'ex Roma Cataldi, viene trasformato con il più classico dei cucchiai.

Termina dopo un solo anno il purgatorio del Napoli nella Primavera 2, l'altra squadra a salire è il Lecce che ha sconfitto per 1-0 la Cremonese.

Centro Sportivo “Parma calcio” di Collecchio

Parma-Napoli 1-1, 4-5 dcr

marcatori: 18' Napoletano (P), 83' Labriola (N).