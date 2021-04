Parma-Milan, Kucka raggiunge il traguardo delle 250 partite in Serie A

vedi letture

Partita numero 250 in Serie A per Juraj Kucka, traguardo che taglia contro una sua ex squadra. Lo slovacco è un veterano del calcio italiano, essendo arrivato nel gennaio 2011 al Genoa dallo Sparta Praga. Per lui 122 presenze con i grifoni con i quali ha giocato dal 2011-2015. Due anni al Milan (2015-17) e 59 presenze, con 4 reti. Al Parma dal gennaio 2019 dopo un anno e mezzo al Trabzonspor, con i ducali ha fin qui raccolto 68 presenze, segnando 16 reti.