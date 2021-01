Parma, piove sul bagnato: Liverani perde Kucka, Iacoponi e Osorio. Domani gli esami

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, si legge sul sito ufficiale del club, i crociati scesi in campo ieri contro il Torino hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di riscaldamento seguiti da partita in porzione ridotta del campo e lavoro a secco. Giuseppe Pezzella ha lavorato con i compagni. Juraj Kucka, Simone Iacoponi e Yordan Osorio sosterranno, nelle prossime ore, accertamenti per valutare problematiche muscolari incorse durante la gara di ieri contro il Torino. Gervinho è rientrato in sede e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha proseguito il programma di lavoro personalizzato. Lavoro differenziato per Alberto Grassi