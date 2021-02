Pazzini e l'avventura all'Hellas: "Mi è stato dato amore incondizionato. Mi sentivo in debito"

Ospite delle colonne del quotidiano L’Arena Giampaolo Pazzini ha ripercorso la sua avventura all’Hellas Verona: “Il mio Hellas è per sempre. Mi è stato dato amore incondizionato. Mi hanno voluto bene dall’inizio, anche quando il primo anno è stato disgraziato per tutti. E poi il nostro rapporto è migliorato giorno dopo giorno. Mi sono sempre sentito in debito di così tanto affetto. E diverse volte è stato motivo per continuare ad andare avanti, perché mi sentivo tanta responsabilità”.