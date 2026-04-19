Pisa-Genoa 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi (16' st Vural), Caracciolo, Canestrelli; Touré (25' st Piccinini), Loyola (11' st Meister), Aebischer, Akinsanmiro (16' st Cuadrado), Angori; Moreo, Tramoni (25' st Durosinmi). A disp.: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. All.: Hjulmand
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigård, Vasquez; Martin, Amorim (33' st Vitinha), Masini, Sabelli (42' st Otoa); Baldanzi (21' st Messias), Ekhator (20' st Onana); Colombo (34' st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Lafont, Grossi, Ouedraogo. All.: De Rossi
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 19' Canestrelli (P), 41' Ekhator (G), 10' st rig. Colombo (G)
Ammoniti: Calabresi (P), Ostigard (G), Aebischer (P), Caracciolo (P)