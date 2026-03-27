Pordenone-Udinese, Runjaic mischia le carte per l'amichevole: c'è Gueye in coppia con Bayo

Amichevole del venerdì per l'Udinese, che oggi sfida il Pordenone, squadra di Eccellenza: Runjaic ha schierato una formazione sperimentale e molto giovane nell’amichevole di stasera al Bottecchia. Con Padelli in porta e la difesa a tre composta da Kristensen, Kabasele e Solet, il tecnico ha dato spazio a elementi che hanno giocato poco in campionato, come Arizala sulla fascia, il mediano Zarraga e l’attaccante Gueye in coppia con Bayo. Una scelta chiara per far rifiatare i titolari e testare alternative in vista della ripresa della Serie A.

PORDENONE (3-5-2): Mason; Viatori Colombera, Sartore; Borsato, Toso, Criaco Zamuner, Landolfo; Zorzetto, Filippini.

A disposizione: Meneghetti M., Maurutto, Del Savio, Consorti, Lisotto, Pazienti, Cariddi, Toffoli L. , Toffoli S. , Facca, Carniello, De Pin, Fantuzzi, Meneghetti C.

All. Campaner

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Atta, Arizala; Bayo, Gueye.

A disposizione: Sava, Ramljak, Ekkelenkamp, Davis, Kamara, Bertola, Camara B. , Dal Vi, Del Pino, Massolin, Ramku, Vettor, Zaniolo.

All. Runjaic

Arbitro: Zanotti di Rimini

Assistenti: Ceolin - Laghezza