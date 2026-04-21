TMW Il riscatto di Paci. C'è tanto di suo nella promozione del Barletta in Serie C

Una domenica di festa quella che si è vissuta a Barletta, perché la società biancorossa ha centrato la promozione in Serie C vincendo con due giornate di anticipo il Girone H di Serie D; una categoria, quella professionistica, dove i pugliesi mancavano dall'estate del 2015, che era stata segnata dal fallimento con annessa ripartenza dall'Eccellenza. E si sa, vincere certe categorie non è mai semplice, tanto che il salto in Serie D è arrivato solo al termine del campionato 2021-2022.

Ma è quella storia ormai lontana, è ora tempo di festeggiare il ritorno tra i pro, che ha sicuramente avuto una firma, quella di Massimo Paci, approdato in panchina il 14 gennaio, in sostituzione dell'esonerato Massimo Pizzulli, che aveva lasciato la squadra comunque al quarto posto, a sette lunghezze dall'allora capolista Paganese. Ma con il neo tecnico ecco la svolta vera, perché le 13 gare della sua gestione portano alla bellezza di un pari solo e 12 vittorie; più della metà dei punti sinora conquistati sono frutto di Paci. E non è una situazione scontata, soprattutto perché anche l'allenatore era alla ricerca di riscatto dopo le esperienze dal 2021 in poi; esonero a Pordenone in Serie B, anche se per divergenze con la proprietà del tempo, esoneri alla Pro Vercelli e Lumezzane e dimissioni da tecnico della Pro Sesto.

Situazioni che avevano fatto dimenticare le vittorie del campionato di Eccellenza con Civitanovese prima e Montegiorgio poi, con la squadra marchigiana per altro allora all'esordio assoluto in un campionato nazionale, ma anche il record di miglior difesa del proprio girone centrare contro il Forlì nella stagione 2019-2020 e i playoff centrati con il Teramo nel torneo di Serie C 2020-2021.

La storia, però, è fatta per essere riscritta, e il saper riniziare è un aspetto fondamentale per rimettersi in gioco. A Barletta niente era scontato, serviva forse un'impresa anche per il girone di ferro in cui militavano i biancorossi, ma tutto è stato portato a termine. Adesso, si può guardare al futuro.