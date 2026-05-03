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Brindisi, Lucchese, Alessandria e non solo: dall'Eccellenza, chi sale in Serie D. Spera il Pordenone

Brindisi, Lucchese, Alessandria e non solo: dall'Eccellenza, chi sale in Serie D. Spera il Pordenone
Claudia Marrone
Oggi alle 21:49Altre Notizie
Claudia Marrone

Il sogno, per tutti i club calcistici, è il professionismo, ma per chi parte dall'Eccellenza c'è ovviamente prima lo scoglio della Serie D, da raggiungere e da superare poi. Ed ecco che proprio il campionato di quinto livello sta regalando promozioni, anche piuttosto illustri, come quelle di Alessandria e Lucchese, con i rossoneri che solo un anno fa avevano fronteggiato il fallimento e la ripartenza due categorie sotto la C. Il quadro dei verdetti, però, è ancora da completare con una sola promozione da definire, quella legata al Friuli-Venezia Giulia: in lotta, un'altra nobile decaduta, il Pordenone, che si giocherà tutto negli ultimi 90' nello scontro diretto con l'Union Fincantieri Monfalcone.

Intanto, però, il riepilogo completo di quanto finora accaduto:

Piemonte-Valle d'Aosta
Girone A: Borgosesia
Girone B: Alessandria
Lombardia
Girone A: Arconatese
Girone B: Tritium
Girone C: Pavonese
Veneto
Girone A: Schio
Girone B: Sandonà
Friuli-Venezia Giulia -
Trentino-Alto Adige Virtus Bolzano
Emilia-Romagna
Girone A: Nibbiano & Valtidone
Girone B: Mezzolara
Liguria Millesimo
Toscana
Girone A: Lucchese
Girone B: Rondinella Marzocco
Umbria Angelana
Marche Montecchio Gallo
Sardegna Ossese
Lazio
Girone A: Aranova
Girone B: Anagni
Abruzzo: Lanciano
Campania
Girone A: Real Forio
Girone B: Ebolitana
Molise Venafro
Basilicata: Melfi
Calabria: PraiaTortora
Puglia Brindisi
Sicilia
Girone A: Licata
Girone B: Modica
Altre promosse: Bisceglie (finalista di Coppa Italia Dilettanti)

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