"Porto bravo, Juve è mancata per un tempo". Rivedi il commento di Del Piero sulla Champions

"La Juve è mancata di idee, dobbiamo sottolineare che il Porto ha fatto una partita che si è messa subito bene per loro". Così ha parlato Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky, commentando il ko della Juventus in Champions League: "Morata ha dato una scossa positiva come energia e pericolosità. Mi auguro di vedere la Juve come al Camp Nou nell'ultima di Champions giocata ma Pirlo sa che si gioca in 180 minuti. Il Porto non ha mai preso gol in casa, Ronaldo cerca i record: sarà una bella partita". Rivedi il video con le parole di Del Piero!