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Ravezzani: "Italia, ecco perchè siamo in ritardo rispetto alle altre nazionali"

Ravezzani: "Italia, ecco perchè siamo in ritardo rispetto alle altre nazionali"TUTTO mercato WEB
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Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

E' la serata dell'Italia:
"Serve vincere e dimostrare di essere superiori agli avversari. Gattuso è una scommessa molto rischiosa, vediamo".

In questo momento c'è un motivo di questo decadimento del calcio italiano?
"Abbiamo una squadra mediocre da anni, non abbiamo fuoriclasse. E poi sono stati scelti male gli allenatori. Gattuso è un'altra scelta discutibile".

Mancano giocatori?
"Se guardiamo l'atletica, più della metà dei campioni sono di etnia africana, nel calcio c'è un ritardo e questo dovrebbe farci riflettere. la nostra società multietnica arriva in ritardo rispetto ad altri Paesi. Si vedono però italiani di altre etnie negli altri sport. Anche perché oggi poi giocare a calcio costa. Perché non vengono finanziate le scuole calcio, private o semi-pubbliche? Sarebbe un primo segnale importante".

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