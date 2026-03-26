TMW Radio Ravezzani: "Italia, ecco perchè siamo in ritardo rispetto alle altre nazionali"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

E' la serata dell'Italia:

"Serve vincere e dimostrare di essere superiori agli avversari. Gattuso è una scommessa molto rischiosa, vediamo".

In questo momento c'è un motivo di questo decadimento del calcio italiano?

"Abbiamo una squadra mediocre da anni, non abbiamo fuoriclasse. E poi sono stati scelti male gli allenatori. Gattuso è un'altra scelta discutibile".

Mancano giocatori?

"Se guardiamo l'atletica, più della metà dei campioni sono di etnia africana, nel calcio c'è un ritardo e questo dovrebbe farci riflettere. la nostra società multietnica arriva in ritardo rispetto ad altri Paesi. Si vedono però italiani di altre etnie negli altri sport. Anche perché oggi poi giocare a calcio costa. Perché non vengono finanziate le scuole calcio, private o semi-pubbliche? Sarebbe un primo segnale importante".