RBN - Di Marzio sicuro: "Rovella è da Juve. Haaland bisognava prenderlo al volo"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Terzo Tempo', è intervenuto l'allenatore Gianni Di Marzio: "Arthur lo conosco abbastanza bene perché l'ho visto lavorare nell'Under 20 del Brasile, è già da un po' che lo seguo. Ha sempre giocato in quel ruolo, è un portatore di palla, non ha grande ampiezza di gioco, ma è quello il suo ruolo. In possesso palla deve cercare di verticalizzai di più, come tutti i brasiliani cerca sempre di fare la giocata in più. Tra quelli che sono nella rosa a centrocampo è l'unico che può fare il playmaker, Bentrancur non ha le giocate, il genio, la fantasia. Ieri sera invece ho visto questo ragazzino nel Genoa, Rovella, che mi pare Paratici abbia già preso: quello è un giocatore da Juve. Quello poteva essere un titolare, Bentancur non lo è. La Juve secondo me dovrebbe giocare con la difesa a quattro, a tre è difficile imporre il gioco".

Su McKennie: "Se non sei tecnico e rapido nel grande club difficilmente riesci ad emergere. È uno di quei giocatori che non è laureato campione, ma è un ottimo geometra, un giocatore forte, molto interessante. Merito a Paratici che lo ha saputo seguire bene".

Sui consigli alla Juve: "Alla Juve sono legato, ho passato dei momenti bellissimi. Non volevano prendere Ibrahimovic perché dicevano che non poteva coesistere con Trezeguet, io ho insistito per farglielo perdere. Il settore scouting della Juve li segue bene, poi è chiaro che bisogna saperlo prendere. Se ti passa davanti un giocatore come Haaland devi prenderlo al volo. Non so perché non sia stato fatto. Sicuramente la punta manca, serve un'alternativa a Dybala".

