RBN - Domani Inter-Juventus, Iuliano: "I bianconeri mai in campo per pareggiare"

Domani Inter-Juventus, Iuliano: "I bianconeri mai in campo per pareggiare"

Inter-Juventus è una sfida particolare per Mark Iuliano, ex difensore bianconero e protagonista di uno degli episodi più controversi della storia del derby d'Italia, il famoso fallo su Ronaldo. Ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex calciatore, oggi allenatore, presenta così il match: "Ci sarebbero tante cose da dire sugli alti e bassi della Juventus. I presupposti sono di una stagione strana, condizionata dal Covid, dalla precaria preparazione fisica, dagli impegni ravvicinati che non ti danno modo di farti idea di una crescita o di una decrescita della squadra. Abbiamo visto partite noiose e difficili da giudicare, le squadre si allenano poco, quindi i risultati a volte sono fuorvianti. Sicuramente potevamo aspettarci che la Juventus avesse delle difficoltà, prima o poi dovrà succedere che non vinca lo Scudetto, da una parte forse sarà un po' liberatorio per gli altri".

Sulla partita: "La Juve non parte mai per pareggiare una partita. Magari qualche gara ai miei tempi l'abbiamo persa proprio per non rinunciare all'attacco. Poi stavolta partendo indietro in classifica non può permettersi di partire in sordina. Credo che i bianconeri esprimano il massimo con il 4-3-3".