RBN - Moggi: "Inter-Juventus, Handanovic e Young da prendere a schiaffi"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Cose di Calcio', è intervenuto l'ex dg della Juventus Luciano Moggi: "A me piace vincere, poi se si vince contro l'Inter si vince contro una grande squadra, ma dobbiamo vedere anche come abbiamo vinto, altrimenti poi si incorre in degli errori. Io non ho visto un secondo tempo in crescendo, loro fanno un gol all'inizio e poi per abitudine dell'allenatore si traggono indietro per difendere il gol. Abbiamo fatto due gol perché si vede che i giocatori dell'Inter avevano bevuto prima di giocare. Young non può intervenire così, è stato molto ingenuo. Poi sul secondo gol io dirigente dell'Inter sarei entrato in campo, avrei dato uno schiaffo ad Handanovic e poi gliel'avrei spiegato alla fine il motivo. Chi sbaglia di più lì? Handanovic tutta la vita, è una cosa che non si fa nemmeno tra i dilettanti. Non ci culliamo troppo della vittoria perché è una vittoria dettata dagli episodi. Il rigore non è un regalo, ma un arbitro di personalità probabilmente non l'avrebbe dato. Young vede il pallone oltre la traversa e interviene, è stato molto ingenuo. Anche Young sarebbe stato da menare. Non ci beiamo troppo di una vittoria del genere, è stato più demerito dell'Inter che merito della Juve".

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.