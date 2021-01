RBN - Zeytulaev: "Caso Gomez? Gasperini apprezza il collettivo, non le primedonne"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Generazione Hurrà', è intervenuto l'ex bianconero Ilyas Zeytulaev: "Per me è stato un privilegio essere il primo giocatore uzbeko a vestire la maglia bianconera. Il Genoa? È stata una bellissima esperienza dal punto di vista delle emozioni, anche il Genoa è una bellissima piazza. Venivo dal Crotone e Gasperini poi mi chiamò al Genoa. Non è stata un'esperienza positiva a livello calcistico, ho avuto dei problemi fisici, ma come piazza è stato bellissimo, i tifosi rossoblu sono fantastici".

Su Gasperini: "Per me è stato una figura di riferimento all'inizio dei miei anni calcistici, è stato un maestro, l'ho avuto per tre anni alla Juventus. Ho lavorato cinque anni con lui e per me sono stati di fondamentale importanza. È uno dei migliori allenatori d'Europa, basta vedere con che continuità sta lavorando in questi anni. Riesce a tirare fuori da ogni giocatore il meglio a livello caratteriale e tecnico. A livello di gioco lascia molta libertà ai suoi giocatori, quando affronti le sue squadre è difficile scoprire che strategia ha scelto. Le sue squadre giocano sempre molto bene".

Su Gomez: "Il mister ha un carattere fermo e forte, quasi sempre diceva le cose in faccia. Probabilmente questo a lungo andare ha creato qualche problema con Gomez. Sono situazioni delicate perché Gasperini mette sempre al centro il collettivo. I singoli sono fondamentali, ma non devono essere primedonne. Probabilmente da questo saranno nati i problemi, ma un allenatore deve fare anche queste scelte. Lui ha tanta esperienza e sa quello che stava facendo".

