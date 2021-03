Real-Atalanta, Kroos sale a 100 presenze in Champions: è il quarto tedesco a riuscirci

Toni Kroos va in tripla cifra. Nella partita in corso di svolgimento contro l’Atalanta, il centrocampista del Real Madrid sale infatti a quota 100 presenze in Champions League. Come evidenziato di Opta, Kroos diventa così il secondo giocatore di movimento tedesco a raggiungere questo risultato, dietro Lahm (110 gettoni). In assoluto, Kroos è il quarto tedesco a disputare almeno 100 gare in Champions: il primato è di Neuer (117), seguito dallo stesso Lahm e poi Kahn (103).