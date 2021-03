Regno delle Due Sicilie, Iezzo nuovo ct: "Puntiamo a vincere l'Europeo. Sogno Calaiò in attacco"

Nel prossimo Europeo, in programma a Nizza, Conifa (Confederation of Independent Football Associations) potrebbe andare in scena il derby fra la Padania e la Nazionale del Regno delle Due Sicilie che nella giornata di oggi ha annunciato il nome del nuovo commissario tecnico. Si tratta dell’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo che a Radio Punto Nuovo ha parlato del suo nuovo ruolo, degli obiettivi e di un sogno per l’attacco: “Ringrazio il presidente per aver pensato a me per questo progetto meraviglioso. È qualcosa che senti dentro, anche tutti i giocatori che faranno parte della nazionale delle Due Sicilie, saranno tutti coloro che hanno dentro il senso d’appartenenza e difendere i colori della nostra terra: questo è il criterio di scelta, oltre al fatto che devono essere nati in una delle 7 regioni. Andremo a Nizza per vincere l’Europeo, venderemo cara la pelle. Cercheremo tanti ragazzi forti, anche in Serie B, ma il mio sogno è Emanuele Calaiò per l’attacco”.