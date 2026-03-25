Rino Foschi presenta il libro: “Una grande emozione, felice di percorrere la mia carriera”

“Sono emozionato. Non posso essere a Palermo perché ogni volta è sempre un’emozione. Ma il mio libro racconta la mia carriera e sono felice di ripercorrerla”. Con queste parole Rino Foschi ha parlato a distanza al Palermo Football Meeting per la presentazione del suo libro ( Rino Foschi - Il mago del calciomercato Ed.Amazon ) svoltasi ieri a La Braciera in Villa con la regia di Conference403, a Palermo.

“Rino è un grande conoscitore di calcio un grande direttore sportivo e questo libro è il giusto riconoscimento alla sua carriera”, ha dichiarato Oscar Damiani a cui ha fatto eco Giorgio Perinetti: “Con Rino tante trattative tante battaglie entrambi legati a Palermo. Questo libro è il giusto tributo”. Poi ha preso la parola Pablo Bentancur: “Stavamo facendo una trattativa, lo vedevo urlare e mi chiedevo il perché…. Rino ha scritto pagine importanti del calcio italiano”. La chiosa è di Lorenzo Farris, segretario per anni al Palermo di Maurizio Zamparini: “Foschi ha scritto pagine importanti. Ricordo una volta che litigò con un nostro dirigente e distrusse letteralmente una porta. In rosanero ha portato grandi campioni, è un grande dirigente”.

All’interno del libro di 191 pagine ( edito da Amazon) tanti retroscena legati al mondo di Rino Foschi. Di mercato e non solo.