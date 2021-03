Rinviata Inter-Sassuolo, la posizione di MilanNews: "Le regole non valgono per tutti"

E' particolarmente critica la posizione di MilanNews, sito di riferimento dei tifosi del Milan, dopo il comunicato dell'Inter in merito al rinvio della sfida contro il Sassuolo deciso dall'ATS di Milano.

"Ormai è bagarre - si legge -. Ognuno fa come vuole. Non ci sono più regole o protocolli da seguire, decidono le Asl e Ats creando confusione in serie A. Succede che chi rispetta il protocollo firmato da tutte le società prima della partenza del campionato si sente penalizzato perché ha disputato gare con giocatori fuori per Covid, com’è successo spesso al Milan ma anche a tanti altri club. Poi c’è chi è stato bloccato dall’Asl e non ha potuto giocare. La confusione regna sovrana, e la cosa che più infastidisce è il “diverso metro di decisione” che ha stravolto il calendario della serie A e tanti equilibri. La salute viene prima di tutto, ma le regole dovrebbero essere uguali per tutti. Così si alimentano solo polemiche".