Riparte il campionato under 17 con una nuova formula

vedi letture

La continua emergenza Coronavirus ha stoppato anche i campionati giovanili. Se la Primavera e l'under 18 hanno ripreso gradualmente la loro attività, il torneo under 17, riservato alla categoria Allievi, è fermo dallo scorso 4 ottobre. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, preso atto che una ripresa delle competizioni sospese sia impossibile, ha deciso di adottare una nuova formula che servirà a concludere una stagione tanto travagliata.

MINI GIRONI Le quaranta squadre partecipanti di serie A e B verranno suddivise in otto raggruppamenti da cinque squadre ciascuno, al termine della fase eliminatoria, composta da partite di andata e ritorno, chi arriverà primo in classifica accederà ai quarti di finale in gara unica. L'iter della nuova competizione proseguirà in una fase Finale a 4 con semifinali e finale per il 1° e 2° posto in gara unica.

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE In caso di parità tra due squadre, si calcolano nell'ordine gli scontri diretti, la differenza reti negli stessi, il saldo generale tra goal segnati e subiti, il maggior numero di reti segnate, la classifica disciplina ed infine il sorteggio. Se le squadre a pari merito fossero tre, valgono le stesse regole a partire dalla classifica avulsa.

NUOVA PARTENZA Il via è fissato per l'11 aprile prossimo. I match, della durata di novanta minuti e con la possibilità di effettuare sette sostituzioni in tre slot, si disputeranno alle ore 15.00 salvo la facoltà di farli svolgere anche il sabato pomeriggio o la domenica mattina previo accordo tra le società interessate.

GIRONE 1

Sampdoria, Juventus, Torino, Genoa, Virtus Entella

GIRONE 2

Inter, Milan, Cagliari, Monza, Cremonese

GIRONE 3

Atalanta, Hellas Verona, Chievo Verona, Vicenza Virtus, Brescia

GIRONE 4

Udinese, SPAL, Pordenone, Cittadella, Venezia

GIRONE 5

Sassuolo, Bologna, Parma, Spezia, Reggiana

GIRONE 6

Roma, Lazio, Fiorentina, Empoli, Pisa

GIRONE 7

Napoli, Benevento, Delfino Pescara, Frosinone, Ascoli

GIRONE 8

Crotone, Lecce, Salernitana, Cosenza, Reggina.